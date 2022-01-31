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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل الوزارة يتابع من غرفة العمليات.. لا شكاوى من امتحانات الإعدادية بالإسكندرية

دكتور محمد سعد وكيل
دكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم

تابع الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية العام والمهني للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال غرفة العمليات بالمديرية. 

وأشار مدير المديرية إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا صباح اليوم الاثنين الموافق الحادي والثلاثين من يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادتي الفيزياء ، والفلسفة والمنطق على فترتين متتاليتين ، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثالث من صفوف النقل  بالتعليم الفني.

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وأفادت التقارير الواردة إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بعدم وجود أية شكاوى أو عقبات بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية حيث كانت امتحان الدراسات الاجتماعية في مستوى الطالب المتوسط .

وأكد ( سعد ) أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان ، حيث تقوم اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته ، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن .

وقام مديرو عموم الإدارات بمتابعات ميدانية للجان الامتحانات، حيث قام شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه بمتابعة لجان تحسين الصحة ، ومحمد رجب الفضالي ، وسان فنسان ميامي ، ولجنة النظام والمراقبة.

كما تابعت همت أبو كيلة مدير عام شرق لجنة أبيس الأولى الإعدادية والشهيد كمال كريم وأبيس الثانية والسادس من أكتوبر ، فيما تابعت علا سليمان مدير عام وسط لجنة الحضرة الابتدائية وابن أنس الرسمية لغات وطه حسين الإعدادية بنات ، فيما تابع سامي دياب مدير عام الجمرك لجنة الإسكندر الرسمية لغات ولجنة قاسم أمين الإعدادية الأنفوشي الثانوية بنون ولجنة النظام والمراقبة.

كما تابع عادل حسين مدير عام العجمي لجنة محمد علي المسيري الإعدادية بنات ، ولجنة النظام والمراقبة ، كما تابع هشام عثمان مدير عام العامرية لجنة روفيدة الأسلمية الرسمية لغات ، وتابعت هبة سليمان وكيل إدارة برج العرب لجنة بغداد الإعدادية وفلسطين الإعدادية ومدرسة بغداد الثانوية .

في سياق متصل أكد سعد في تعليماته  لمديري عموم الإداراته وموجهي عموم المواد ولجان النظام والمراقبة على ضرورة الدقة التامة في تقدير الدرجات ومراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات .

الاسكندرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول فيروس كورونا مديرية التربية والتعليم ارتداء الكمامات وزارة الصحة التعليم الفني

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