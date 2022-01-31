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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تنخدعوا.. الأرصاد تنصح المواطنين بالحذر الشديد في حالة ارتفاع درجات الحرارة

الارصاد
الارصاد

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام وتحديدا اليوم حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن البلاد تتأثر الأن بكتلة هوائية شمالية قادمة مع منخفض جوي بالبحر المتوسط.

وأضاف "القياتي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد تشهد إنخفاضا فى درجات الحرارة على جميع مناطق الجمهورية، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمي مابين 15 إلى 16 درجة على الجزء الشمالي.

وتابع أن هناك نشاط بالرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة على شمال وجنوب الصعيد، لافتا إلى أن تلك الكتلة يصاحبها إمتداد منخفض يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على الجزء الشمالي من الجمهورية.

ونصح المواطنين بعدم الانخداع بإرتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، إلى جانب القيادة بهدوء للسائقين وإتباع كافة تعليمات المرور، متابعا أنه بداية من الغد ومع حالة الإستقرار بالأحوال الجوية تبدأ اعتدال حركة الملاحة البحرية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية منخفض جوى البحر المتوسط درجات الحرارة إثارة الرمال والأتربة

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