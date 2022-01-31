عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح لـ عصام الحضري: جامايكا قالي قبل الماتش هتجيب جونين

صدى البلد

نشر عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، فيديو جديدا له مع محمد صلاح بعد فوز المنتخب المصري علي المنتخب المغربي والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

 

وظهر عصام الحضري في الفيديو مع محمد صلاح قائلا له : "مبرووك يا مو" 

 

حيث رد عليه صلاح قائلًا: "جامايكا قالي قبل الماتش هتجيب جونين".

 

حيث تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

 

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب  على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

عصام الحضري محمد صلاح منتخب مصر مصر منتخب فريق أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

تارا عماد تروج لمسلسلها الجديد في رمضان عبر انستجرام

خالد سليم يخطف الأنظار بأحدث ظهور له

بإطلالة صباحية… ندى بسيوني تتألق في أحدث ظهور لها

بشعر كيرلي.. صبا مبارك تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

بإطلالة جذابة.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بإطلالة سوداء..شام الذهبي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

هاندا أرتشيل تبهر متابعيها بموهبتها في الرسم..شاهد

مريم أوزرلي تتألق بإطلالة شتوية مميزة

ترشيحاتنا

الاستثمار بالكوادر البشرية.. الرئيس يوجه بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

بعد طول انتظار.. جونسون يتسلم نتائج التحقيق بشأن الحفلات خلال حظر كورونا

في رشوة وزارة الصحة|الشاهد الأول يشرح كيف تواصل مع الرقابة الإدارية

بنك ناصر الاجتماعي : إطلاق سيارات بماكينات "ATM" لخدمة العملاء

تدمير شقق ومحلات.. صدى البلد يرصد حجم الخسائر فى حريق المشهد الحسيني .. فيديووصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

التموين : منظومة جديدة لـ صرف الخبز المدعم للمواطنين بدءا من الغد .. مستند

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

10 ملايين جنيه .. ننشر حوارًا بين المتهمين في رشوة الصحة

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

أبرزهن حورية فرغلي.. فنانات خضعن لعملية استئصال الرحم

زميلي زقني واتصبت في دراعي.. عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

التضامن: حصول مليونير على معاش تكافل وكرامة غير صحيح .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ