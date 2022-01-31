محمد صلاح لـ عصام الحضري: جامايكا قالي قبل الماتش هتجيب جونين

نشر عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، فيديو جديدا له مع محمد صلاح بعد فوز المنتخب المصري علي المنتخب المغربي والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

وظهر عصام الحضري في الفيديو مع محمد صلاح قائلا له : "مبرووك يا مو"

حيث رد عليه صلاح قائلًا: "جامايكا قالي قبل الماتش هتجيب جونين".

حيث تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.