بعد السيطرة على سجن الحسكة.. قسد تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، رسميا انتهاء المعارك مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي التي شهدها سجن غويران ومحيطه بمدينة الحسكة.

وحسب قناة “العربية”، قالت قوات سوريا الديمقراطية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، إن هجوم داعش على سجن غويران “الصناعة” خُطط له من خارج الحدود، لافتة إلى مشاركة مقاتلين من العراق ومناطق سيطرة تركيا.

وأضافت أن تنظيم داعش كان يريد إعادة إطلاق مشروعه من الحسكة في سوريا، مشددة على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة عائلاته الإرهابية وتشكيل محكمة دولية لمحاسبة عناصره.

أما في ما يتعلق بعدد القتلى الذين سقطوا خلال الاشتباكات، فلفتت إلى وقوع 121 قتيلا من قواتها وحراس السجن، فضلا عن مدنيين من المدينة.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أشاد اليوم الإثنين، بجهود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لاستعادة سجن الحسكة السوري من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال سوليفان: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها لدحر تنظيم داعش"، مضيفا: "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا عالميا".

فيما كشفت مصادر عن نقل القوات الأمريكية في سوريا عددا من قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي معظمهم من جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من سجن الصناعة في الحسكة السورية، باتجاه بادية دير الزور شرقي البلاد.