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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إصابة أحمد السعدنى بكورونا.. وفاة والدة محمد جمعة.. والد بوسى يهاجمها من جديد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض  أبرزها  فى السطورالتالية: 

 

تسريب أغنية ويجز وأحمد مكي الجديدة على صفحات الراب.. شاهد

نشرت عدد من صفحات الراب على موقع فيسبوك، مقطع مسرب من أغنية ويجز وأحمد مكي الجديدة، التي يقدماها سويا كدعاية لإحدى شركات الاتصالات المصرية، والمقرر طرحه كاملة قريبا.

وأعلن منذ فترة تحضير ويجز وأحمد مكي لأغنية راب جديدة دون الكشف عن تفاصيلها، في الوقت الذي ينشغل فيه الأخير بتصوير الموسم السادس من مسلسل الكبير أوى، المقرر طرحه في رمضان المقبل. 

إيهاب فهمى يعلن موعد عزاء والدة محمد جمعة

نشر الفنان إيهاب فهمى عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ، موعد عزاء والدة الفنان محمد جمعة ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك .

وتابع إيهاب فهمى: “ عزاء والدة الفنان محمد جمعة يوم الجمعة القادم بمسجد الحامدية الشاذلية وإنا لله وإنا إليه راجعون” .

بعد فقدانه أحد أقاربه منذ أيام .. سامح حسين يعلن وفاة خاله

أعلن الفنان سامح حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” عن وفاة خاله.

وعلق سامح حسين  : “ إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله .. توفى إلى رحمة الله تعالى أمس خالى وأبويه وأخويه وصديقى وحبيبى الأستاذ إبراهيم شحاته … اللَّهُم ارحمه وأغفر له وادخله برحمتك الجنه بغير حساب وصبرنا يارب .. ولا أراكم الله مكروهاً”.

وفاة المخرج نبيل الجوهري وتشييع جثمانه ظهر اليوم

نعت نقابة المهن السينمائي المخرج نبيل الجوهري في بيان لها منذ قليل.

وجاء في بيان النقابة ما يلي:" «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»

بطل أوقات فراغ بعد تعرضه لـ حادث: عندي شرخ بسيط في الجمجمة

تعرض الفنان أحمد حداد أحد أبطال فيلم أوقات فراغ إلى حادث سيارة، وقد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك صورة له بعد تعرضه للحادث.

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وعلق أحمد حداد قائلاً: "  خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب.

والد المطرية بوسي: بنتي عملتلى بلوك ومنتظر الموت فى أى وقت I فيديو وصور

كشف محمد شعبان والد الفنانة بوسي ، إن ابنته لم تتواصل معه منذ ما يقرب من عامين ، كما أنها لم تقم بإرسال أموال له منذ 5 سنوات .

وتابع محمد شعبان والد  بوسي ، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج مصر الجديدة ، إن ابنته قامت بإرسال مبلغ ألفين جنيه فقط منذ عامين حين تحدث إلى وسائل الإعلام .

بعد نبر كتير | أحمد السعدني : جالي كورونا .. شاهد

نشر الفنان أحمد السعدني عبر صفحته علي فيسبوك منشورا، أعلن فيه عن اصابته بفيروس كورونا.

وعلق أحمد السعدني قائلا:" بعد صمود سنتين ونبر كتير على شاكلة أنت الوحيد اللي مجالوش كورونا.. جالي كورونا." .
 

رمضان 2022 .. طرح بوسترات مسلسل سوتس

نشر المنتج طارق الجناينى ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى ، بوسترات مسلسل سوتس ، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى القادم . 

مسلسل سوتس من بطولة آسر ياسين، وهو النسخة العربية من Suits من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مريم الأحمدي، وتحظي النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

اخبار الفن نقابة المهن التمثيلية المهن التمثيلية الفنان إيهاب فهمي إصابة أحمد السعدنى مسلسل الكبير أوي نبيل الجوهري مسلسل سوتس

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