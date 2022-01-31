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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطل أوقات فراغ بعد تعرضه لـ حادث: عندي شرخ بسيط في الجمجمة

أحمد حداد
أحمد حداد

تعرض الفنان أحمد حداد أحد أبطال فيلم أوقات فراغ إلى حادث سيارة، وقد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك صورة له بعد تعرضه للحادث.

 

وعلق أحمد حداد قائلاً: "  خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب.

أحمد حاد 

وتابع  أحمد حداد: "بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة، مش عارف هقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لأ، خلوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع، أنا هتحسن إن شاء الله..دعواتكم" .

 

وكان قد قال الفنان كريم قاسم إن فريق فيلم أوقات فراغ الذي شهد انطلاقته الحقيقية في عالم التمثيل والشهرة، يستعد لتقديم الجزء الثاني منه قريبا، بمشاركة الفنان أحمد حاتم وعمرو عابد.

 

وأوضح كريم قاسم في تصريحات صحفية له على هامش مشاركة فيلمه الجديد الذي ينتجه لأول مرة في مشواره، أن العمل على الجزء الثاني من أوقات فراغ بدء منذ فترة طويلة لكن لظروف جائحة كورونا توقف العمل.

احمد حداد الفنان أحمد حداد أوقات فراغ فيلم أوقات فراغ الفنان كريم قاسم

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