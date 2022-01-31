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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: نفل ليلى طاهر للمستشفى وإلهام شاهين تتراجع عن اعتزال الفن

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية،عن ليلى طاهر وإلهام شاهين وميار الببلاوي ومن أبرزها:

 

نقل الفنانة ليلى طاهر للمستشفى بعد تعرضها لكسر في القدم

تعرضت الفنانة ليلى طاهر، لإصابة أدت إلى كسر في القدم؛ بعد سقوطها بشكل مفاجئ بعد ان فقدت اتزانها .

 

إلهام شاهين: تحرش الأب بابنته من أكبر الكبائر وأقوى من جريمة القتل

أكدت الفنانة إلهام شاهين ، خلال ندوتها في مهرجان الفيلم عن رغبتها في تغيير قوانين التحرش، وذلك بعد عرض فيلمها حظر تجول.

 

إلهام شاهين: فكرت في اعتزال الفن بعد فيلم يوم للستات

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم، عن تفكيرها في اعتزال الفن.

 

إلهام شاهين: مخرج حظر تجول خبيث وخلاني أزعل من أمينة خليل

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم ، عن كواليس تصوير فيلم حظر تجول .

 

استئصال الرحم.. ميار الببلاوي تجري عملية جراحية صعبة | خاص

كشف نجل الإعلامية ميار الببلاوي، تطورات الحالة الصحية بعد إجرائها عملية جراحية.

ليلى طاهر وإلهام شاهين ميار الببلاوي مهرجان جمعية الفيلم

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