أخبار الفن: نفل ليلى طاهر للمستشفى وإلهام شاهين تتراجع عن اعتزال الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية،عن ليلى طاهر وإلهام شاهين وميار الببلاوي ومن أبرزها:
نقل الفنانة ليلى طاهر للمستشفى بعد تعرضها لكسر في القدم
تعرضت الفنانة ليلى طاهر، لإصابة أدت إلى كسر في القدم؛ بعد سقوطها بشكل مفاجئ بعد ان فقدت اتزانها .
إلهام شاهين: تحرش الأب بابنته من أكبر الكبائر وأقوى من جريمة القتل
أكدت الفنانة إلهام شاهين ، خلال ندوتها في مهرجان الفيلم عن رغبتها في تغيير قوانين التحرش، وذلك بعد عرض فيلمها حظر تجول.
إلهام شاهين: فكرت في اعتزال الفن بعد فيلم يوم للستات
كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم، عن تفكيرها في اعتزال الفن.
إلهام شاهين: مخرج حظر تجول خبيث وخلاني أزعل من أمينة خليل
كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم ، عن كواليس تصوير فيلم حظر تجول .
استئصال الرحم.. ميار الببلاوي تجري عملية جراحية صعبة | خاص
كشف نجل الإعلامية ميار الببلاوي، تطورات الحالة الصحية بعد إجرائها عملية جراحية.