أخبار الفن: نفل ليلى طاهر للمستشفى وإلهام شاهين تتراجع عن اعتزال الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية،عن ليلى طاهر وإلهام شاهين وميار الببلاوي ومن أبرزها:

تعرضت الفنانة ليلى طاهر، لإصابة أدت إلى كسر في القدم؛ بعد سقوطها بشكل مفاجئ بعد ان فقدت اتزانها .

أكدت الفنانة إلهام شاهين ، خلال ندوتها في مهرجان الفيلم عن رغبتها في تغيير قوانين التحرش، وذلك بعد عرض فيلمها حظر تجول.

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم، عن تفكيرها في اعتزال الفن.

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم ، عن كواليس تصوير فيلم حظر تجول .

كشف نجل الإعلامية ميار الببلاوي، تطورات الحالة الصحية بعد إجرائها عملية جراحية.