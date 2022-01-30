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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: فكرت في اعتزال الفن بعد فيلم يوم للستات

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين خلال ندوتها في مهرجان جمعية الفيلم، عن تفكيرها في اعتزال الفن.

وقالت إلهام شاهين:" فكرت بعد تقديمي فيلم يوم للستات في اعتزال الفن، حيث يعد هذا الفيلم هو رقم 100 في تاريخي".

وأضافت شاهين: “فيلم حظر تجول يعتبر رقم 101، الذي أشارك به، وفكرت كثيرًا في الاعتزال بعد مشاركتي في 100 فيلم، بفيلم يوم للستات”.

وتابعت : "عندما عرض عليا فيلم حظر تجول استفزني السيناريو.. بعد فيلم يوم للستات كنت بقول مفيش فيلم يستفزني أقدمه، وكنت متوترة وقلقاني شخصية فاتن، وليلة تصوير أول يوم في الفيلم بعتبرها أسوأ ليلة، لأني قعدت أفكر كتير".

إلهام  شاهين تكشف كواليس تصوير الفيلم: 

قالت إلهام شاهين: "المخرج أمير رمسيس عمل حاجة خبيثة أوى، سنة ونص اختار فريق العمل، واختار أمينة خليل تلعب دور بنتي، وأنا لم أقابلها من قبل".

وأضافت: "قولتله هي أمينة خليل مش هتعمل معانا تحضيرات للفيلم، فكان يخترع الحجج فمرة يخبرني انها مسافرة وأخرى بتصور، ومرة تنشغل بمواعيد أخرى، ومرة يقولي نسيت أقولها".

وتابعت: "بدأت أتشد المفروض نعمل بروفات، ولكن تفاجأت أنه قاصد يعمل كدة علشان المفروض أن من 20 سنة مشوفتهاش في الفيلم ولسة بتعرف عليها، فحقيقي مشوفتش مخرجين خبثاء كدة".

وأردفت: "أنا بحب شخصية فاتن أوي من فيلم حظر تجول والحقيقة إن الجمال ده يرجع لأستاذ أمير رمسيس لكتابته الجميلة العذبة، ومسألة الأمومة شيء مؤثر جدا بالنسبة لي والأمومة عندي شيء مقدس في مرتبة بعد ربنا.

واختتمت: "شخصية فاتن عاشت معايا كتير بعد ما الفيلم انتهى، قعدنا في تصويره من سنة لسنتين لأننا عايزين نعمل فن بجد ولا فكرنا في إننا هنكسب قد إيه.

حظر تجول.. إلهام شاهين فى لقاء مفتوح مع جمهور مهرجان جمعية 

يعرض اليوم فيلم “حظر تجول” ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم والذى يعقبه ندوة مع صناع العمل ولعل من أبرزهم الفنانة إلهام شاهين والتى من المقرر أن يقام لقاء مفتوح مع جمهورها بالمهرجان.

وكانت الفنانة إلهام شاهين شاركت جمهورها بوصول فيلمها “حظر تجول” للمهرجانات الدولية وإشادة العالم به، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

إلهام شاهين اعتزال الفن مهرجان جمعية الفيلم فيلم يوم للستات حظر تجوال

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