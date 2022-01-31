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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والد المطرية بوسي: بنتي عملتلى بلوك ومنتظر الموت فى أى وقت I فيديو وصور

بوسي
بوسي

كشف محمد شعبان والد الفنانة بوسي ، إن ابنته لم تتواصل معه منذ ما يقرب من عامين ، كما أنها لم تقم بإرسال أموال له منذ 5 سنوات . 

وتابع محمد شعبان والد  بوسي ، فى تصريحات تليفزيونية برنامج مصر الجديدة ، إن ابنته قامت بإرسال مبلغ ألفين جنيه فقط منذ عامين حين تحدث إلى وسائل الإعلام .

المكان الذى يعيش فيه والد بوسي
المكان الذى يعيش فيه والد بوسي

وأضاف محمد شعبان والد بوسي ، إن ابنته قامت بعمل “ بلوك ” عبر الهاتف ولم يستطع أن يتواصل معها ، مؤكداً انه اانفصل عن والدتها منذ سنوات طويلة ، ولكن كان يقوم بالإنفاق عليهما.

المكان الذى يعيش فيه والد بوسي
المكان الذى يعيش فيه والد بوسي
المكان الذى يعيش فيه والد بوسي

واستكمل محمد شعبان والد بوسي : انا تعبان ومريض ومنتظر الموت حالياً ، ومن يقوم بالانفاق علي هو ابن شقيقى وصديق لى .

والد المطربة بوسي: بنتى جاحدة واللي عملته معايا هيحصل فيها

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قال محمد شعبان والد المطربة بوسي، إن آخر مرة قامت نجلتي بإرسال أموال منذ ٥ سنوات، مؤكدا أنه ينتظر الموت في أي لحظة .

وأضاف محمد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" ، الذي يبث على شاشة etc، مساء أمس الأحد، " محدش بيسأل عليا وآخر مرة جمعت مكالمة وسؤال مع ابنتي بوسي منذ عامين".

وأوضح والد المطربة بوسي" أن هناك حالة جحود جامدة من ابنتي معي، وأنا مش أب جاحد ، وقالت لي انسى إن ليك بنت وعملت لى بلوك".

ووجه محمد شعبان، رسالة لبوسي، قائلا: " ما يحدث لي منك هيحصل فيكي بعدين، والأيام بيننا".


وسرد شعبان، مهاجمة بوسي بسبب معاناته من المرض وإقامته بمفرده جعلته يحاول توصيل صوته لأبنائه بعد إصابته بأمراض الشيخويخة، وخاصة أن لديه خمسة أبنائهم منهم الفنانة بوسى، وأن أغلبهم ليس لديهم القدرة المادية لمساعدته، وكان ينتظر منهم رعايته صحيا واجتماعيا، لكن الغرباء بالمنطقة هم من يحنوا عليه ويقدمون له الرعاية الصحية.

ويبلغ والد الفنانة "بوسى" 88 عاما وقام منذ قليل بترك المنزل مختبئا بمقهى بالمنطقة هربا من وسائل الإعلام، حيث كان قد استجد أمس من خلال وسائل التواصل الإجتماعى، بأبنائه لرعايته فى كبره بعد تدهور صحته.

وكان قد نشر محمد شعبان والد بوسي عدد من الصور الخاصة بمكان أقامته ، وقد ظهر ان حالة المسكن التى يقطن به متردية للغاية .

 

 

 

بوسي المطربة بوسي الفنانة بوسي محمد شعبان محمد شعبان والد بوسي

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