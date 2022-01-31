لخوض منافسات كأس العالم للأندية.. بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى أبو ظبي، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وغادرت البعثة مطار القاهرة الساعة 4.10 عصر اليوم الاثنين في طريقها إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية جديدة فور وصولها إلي مطار أبو ظبي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن البعثة بالكامل سوف تخضع لتلك المسحة الطبية ضمن الإجراءات التنسيقية من اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم ٥ فبراير أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.