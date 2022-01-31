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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لخوض منافسات كأس العالم للأندية.. بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات

صدى البلد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى أبو ظبي، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وغادرت البعثة مطار القاهرة الساعة 4.10 عصر اليوم الاثنين في طريقها إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية جديدة فور وصولها إلي مطار أبو ظبي.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن البعثة بالكامل سوف تخضع لتلك المسحة الطبية ضمن الإجراءات التنسيقية من اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم ٥ فبراير أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.

 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد مرتجي مطار القاهرة الدولي كأس العالم للاندية مطار أبو ظبي

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