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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال أيام

محمد رمضان يستعد لطرح أغنية باي باي ثانوية

محمد رمضان
محمد رمضان

انتهى محمد رمضان من تصوير كليب أغنية تحمل اسم “باى باى ثانوية” والتى من المقرر أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته على يوتيوب. 

أغنية “باى باى ثانوية” غناء محمد رمضان، كلمات إسلام شندى الذي شارك في كتابة كلمات الأغنية مع فريق أجنبى وتوزيع الأمريكي rob knox والكليب من إخراج ياسر سامى.

مسلسل المشوار لـ محمد رمضان 

محمد رمضان شارك جمهوره من قبل صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد “المشوار”، الذي يعرض في السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة مع دينا الشربيني، وكتب: "من تصوير مسلسل المشوار".

وأعلن عن مسلسله الجديد في رمضان 2022 "المشوار " بنشر عدة صور جديدة له أثناء التصوير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان، قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله #المشوار مسلسل #رمضان٢٠٢٢ إنتاج #محمد_السعدي تأليف #محمد_فريد اخراج #محمد_ياسين #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا ".

وطرح محمد رمضان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" أثناء ترديد جملة "متعودة دايما" في بداية الأغنية.

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