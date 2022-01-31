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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الأبنية التعليمية حققت إنجازات بالقضاء على الكثافة الطلابية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، إن هيئة الابنية التعليمية، نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق انجازات كبيرة في عملية بناء واحلال وتجديد المدارس، وهو ما سيساهم خلال السنوات المقبلة في حال مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس.

 

وأكد لاشين في تصريحات صحفية، أن هيئة الأبنية التعلمية، تلعب دورا مهما في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال بناء عدد كبير من المدارس في القري المحرومة من التعليم على مستوى 20 محافظة، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة من اللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، بسرعة انجاز المشروعات في وقت قياسي.

وأشار لاشين إلى أن الهيئة أجرت حصر دقيق لجميع مراكز المحافظات من حيث موقف المباني المدرسية، وتبين أن هناك قري وتوابع محرومة من التعليم  وهو ما يعكس حرص الهيئة علي تغطية كافة محافظات الجمهورية بالمدارس ، لافتا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن 1400 قرية في 51 مركز بـ20 محافظة .

 

ووجه لاشين التهنئة للواء يسري الديب ، رئيس الهيئة ، علي تجديد الثقة في رئاسته  للهيئة  وصدور قرار مد  خدمته في رئاسة الهيئة وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة والملموسة في  تحقيق العديد من الانجازات في ملف الابنية التعليمية في مختلف ربوع الجمهورية .

وأوضح لاشين ، أن هيئة الابنية التعليمية بمحافظة الشرقية ،برئاسة المهندس احمد المرسي ، تقدم جميع التيسيرات اللازمة للطلبات التي يقدمها النواب بشأن احلال وتجديد وبناء المدارس ، لافتا الي أن الهيئة تضم العديد من الكفاءات القادرة علي انجاز المشروعات في فترة وجيزة .


يذكر أن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أشار إلى أن الهيئة ستنشأ 51 مدرسة للتعليم الاساسي في القري المحرومة من التعليم على أن يتم ادخالها الخدمة التعليمية بداية العام الدراسي القادم 2021/2022 ، لافتا إلى أن تصميم المدرسة التي سيتم انشاءها في تلك القري ستتضمن 11 فصلا، بتكلفة مالية نحو 5 مليون جنيه لإنشاء المدرسة الواحدة، لافتا إلى أن تكلفة انشاء 51 مدرسة للتعليم الاساسي بالقري المحرومة من التعليم تبلغ قرابة 255 مليون جنيه، مؤكدا على أن تلك القري تستحق فعليا الخدمة التعليمية.

وكشف رئيس هيئة الأبنية، أنه سيتم ايضا مخاطبة جميع المحافظين بالمحافظات التي بها قري محرومة من التعليم لمطالبتهم بتدبير عدد من الأراضي لتوفيرها لإنشاء مدارس تعليم اساسي عليها، ولادراجها ضمن تنفيذ مشروع مبادرة «حياة كريمة» والتي تنفذها وزارتي التربية والتعليم والشباب

مجلس النواب حياة كريمة المبادرة الرئاسية المشروعات إحلال وتجديد الأبنية التعليمية الانجازات

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