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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: ندعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروع

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل داخل المنطقة الصناعية ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية، حيث تشهد المنطقة الصناعية تقدم غير مسبوق في مستوى الصناعات مما ساهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، ودعم الاقتصاد والسوق المحلي.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمختلف المشروعات الصناعية.

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وأضاف محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ٥٤ و٥٨ مصنعا، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة تأتي بالتوازي مع التنمية الجارية ببورسعيد فى مختلف الأصعدة.

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