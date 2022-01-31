ماكرون وبوتين يتفقان على عقد قمة ثنائية بشأن أوكرانيا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مساء الاثنين، تطورات الأزمة في أوكرانيا.

واتفق ماكرون وبوتين، على دراسة إمكانية عقد لقاء شخصي بينهما على وجه السرعة، حسبما أفاد الكرملين في بيان.

وقال الكرملين: "تم الاتفاق على مزيد من الاتصالات عبر الهاتف، وكذلك على الدراسة العملية لإمكانية عقد لقاء شخصي على أعلى مستوى".

وناقش ماكرون وبوتين الوضع في أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بتزويد موسكو بضمانات أمنية.

والأسبوع الماضي، اتفق ماكرون وبوتين على "ضرورة نزع فتيل التصعيد" ومواصلة "الحوار" في الأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين والذي استمر أكثر من ساعة "أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد"، مشيرة إلى أن "الرئيس بوتين لم يُبدِ أي نية عدوانية.. لقد قال بوضوح إنه لا يسعى الى المواجهة".

فيما قال بوتين إن "ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية".