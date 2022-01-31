مايا مرسي: ضرب الزوج لزوجته يتعارض مع الدستور والقانون المصري.. فيديو

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على الجدل المثار حول ضرب الزوج لزوجته، قائلة: "إهانة المرأة أو ضربها ماينفعش يكون رأي ورأي آخر".

وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك رأي به إهانة وتحريض على ضرب الزوجة وإهانة المرأة"، متابعة: "كل هذا الكلام يتعارض مع الدستور والقانون المصري".

وأشارت: "هناك مادة في الدستور تنص على أن الدولة تلتزم بحماية المرأة من كل أشكال العنف ضدها، وتجريم كافة صور التمييز".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، : "هناك مادة في الدستور أيضا تعمل على مبادئ حقوق الإنسان، وتفيد أن الإنسان له حريته والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون".