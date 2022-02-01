أبو جريشة: حمدي فتحي الوحيد الذي يمتلك شراسة في أدائه داخل الملعب

يرى علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومصر السابق، أن لاعبي المنتخب المصري تأقلموا مع مرور المباريات في البطولة، وانسجموا مع بعضهم، وكان هناك لاعبين لا يملكون الخبرة الكافية للانضمام للمنتخب، لكن كيروش المدير الفني للمنتخب اختار اللاعبين بعناية فائقة ولديه رؤية وفكر واضح.

وقال أبو جريشة مع الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "كيروش ضم محمد عبدالمنعم المعار من الأهلي لفيوتشر، ولم يعتمد عليه الأهلي بصفة أساسية وفكر في إعارته ورغم ذلك ضمه كيروش للمنتخب، بالإضافة لضم عمر كمال عبد الواخد ومرموش، وبالتالي خلق منافسة قوية داخل المنتخب".

وتابع : "كيروش يفضل اللاعبين الذين لهم أكثر من دور داخل الملعب ويمتلكون الرشاقة حيث إن الكرة الأفريقية تمتاز بالسرعة والهجوم"

وواصل: "تصريح صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني أن مواجهة المنتخب المصري ببطولة أمم أفريقيا بمثابة الحرب لا يجوز، لكن من حقه أن يحمس لاعبيه دون استخدام هذه المصطلحات".

وأضاف: "حمدي فتحي الوحيد الذي يمتلك شراسة في أدائه داخل الملعب، اتوقع صعوبة مشاركة محمد ابو جبل أمام الكاميرون، واخشى من التحكيم لصاحب الأرض والجمهور، والكرات العرضية أهم ما يميز المنتخب الكاميروني".