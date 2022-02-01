أنغام عن أصحاب ولا أعز: الخيط الرفيع كان أكثر جرأة والتقاليد تغيرت

حلت أنغام ضيفة على راديو إنرجي 92.1، بعد اختيارها نجمة شهر يناير للحديث عن أعمالها الأخيرة، ومشوارها الفني، وكواليس أغانيها الأخيرة التي حققت نجاحا كبيرا، في حلقة خاصة مع وائل منصور وزهرة رامي.

وعلقت أنغام على أزمة منع مطربي المهرجانات من الغناء حتى تقنين أوضاعهم مع نقابة المهن الموسيقية، وتغيير أسماء بعضهم حتى تلائم الذوق العام.

وأكدت أنغام على أنها لا تؤيد المنع مطلقا، ووصفت أمر تغيير الأسماء بأنه "موضوع سخيف"، وليس هو جوهر الأزمة .

وأشارت إلى أن نقابة الموسيقيين محقة في فكرة عدم السماح بكلمات الأغنية "الأبيحة" والتدني بمستوى الكلمات، لكن فكرة المنع "غير ناجحة" لأن أي شخص يمكنه الغناء عبر يوتيوب أو لايف على السوشيال ميديا قائلة"المنع مش حقيقي".

وقالت أنغام:"أنا عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية وأحب يكون زميلي العضو مستواه مشرف فالصح نقنن أوضاعهم بما يناسب طريقتهم وثقافتهم.. أهم حاجة ميجرحنيش.. وصعبان عليا حالة التضييق عليهم".

أصحاب ولا أعز

وعلقت أنغام أيضا على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، موضحة أنه "متضايقة جدا من الجدل".

وأوضحت أنغام أن التعليق على الفيلم تخطى فكرة الرأي والرأي الآخر، لكنه كان هجوما غير مهذبا على الفنانين والسينما والشخصيات التي كتبها سيناريست واقتبسها من الحياة.

وأكدت أنغام على أن عدم الاعتراف بوجود مثل هذه النماذج في المجتمع أمر خاطيء، مشيرة إلى أن تضمين الدين والتقاليد في مثل هذه الأمور أمر غير صائب.

واستطردت أنغام:" تعليمنا وثقافتنا غيرت كتير من التقاليد والانترنت غير حاجات كتير في العالم.. ولو الحاجات دي مش موجودة عندك في البيت مبروك عليك لكن هي موجودة".

وأوضحت أنغام أن فيلم "أصحاب ولا أعز" لم يقدم نموذجا جديدا على السينما العربية، على العكس أن الحوار في العمل لم يكن قويا مثل أفلام سابقة.

واستشهدت أنغام بفيلم "الخيط الرفيع"، والحوار الذي كتبه إحسان عبد القدوس، وقدمته فاتن حمامة ومحمود ياسين، والقضية التي كان يناقشها وهو إقامة علاقة غير شرعية في ظل عدم تقديم أي محتوى خادش لكن وعلى حد وصفها :" الأفق نفسه كان عالي".