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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

محمد منير
محمد منير

أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من محبي أغانيه الساحرة التي تألق بها علي مدى قرابة الساعتين.

كان في استقبال محمد منير منتج الحفل أحمد أمين مسعود وصعد  على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية بصحبة منظم الفقرات الفنية الحفل المنتج وليد منصور .

 

تفاصيل حفل محمد منبر

قدم الفنان محمد منير باقة من أشهر  أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفنى منها يا عروسة النيل، غريبة، يا سمرا، حتى حتى ، احمر شفايف ، فينك يا حبيبى ، انا رايق ، علمونى عنيكى، ابن ماريكا ، الكون كله بيدور ،اشكى لمين  .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات محبيه.

قام بتنظيم الفقرات الفنية لحفل محمد منير، المنتج وليد منصور من مسرح ل سيد نصار واضاءة وشاشات طارق صبري واجهزة صوت عاصم السيد .

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