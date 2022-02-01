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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تعلن رفع قيود كورونا فبراير الجاري

قيود كورونا
قيود كورونا

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، أمس الإثنين، إن بلادها تعمل على رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في فبراير الجاري.

وقالت مارين إن حكومتها ستناقش استراتيجيتها لتخفيف الإجراءات الوبائية يوم الأربعاء المقبل.

واستنكرت منظمة الصحة العالمية آراء الخبراء التي تطمئن العالم بأن فيروس كورونا سيصبح أكثر اعتدالًا بمرور الوقت، وحذرت من أن المتحور القادم سيكون أشد عدوى من أوميكرون.

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متحور كورونا القادم أشد عدوى من أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية تحذر

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بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أشارت «ماريا فان كيركوف» الرئيسة الفنية للجنة كورونا في منظمة الصحة العالمية إلى السؤال الحقيقي الذي يحتاج العلماء للإجابة عليه وهو "هل السلالات القادمة ستكون أشد فتكًا أم لا؟ حسبما ذكرت شبكة CNBC.

 

صرحت فإن كيركوف بأن منظمة الصحة العالمية سجلت حوالي 21 مليون حالة إصابة بمتحور أوميكرون في أسبوع فقط على مستوى العالم، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.
 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا دولة أوروبية قيود كورونا اوميكرون

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