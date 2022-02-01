دولة أوروبية تعلن رفع قيود كورونا فبراير الجاري

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، أمس الإثنين، إن بلادها تعمل على رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في فبراير الجاري.

وقالت مارين إن حكومتها ستناقش استراتيجيتها لتخفيف الإجراءات الوبائية يوم الأربعاء المقبل.

واستنكرت منظمة الصحة العالمية آراء الخبراء التي تطمئن العالم بأن فيروس كورونا سيصبح أكثر اعتدالًا بمرور الوقت، وحذرت من أن المتحور القادم سيكون أشد عدوى من أوميكرون.

أشارت «ماريا فان كيركوف» الرئيسة الفنية للجنة كورونا في منظمة الصحة العالمية إلى السؤال الحقيقي الذي يحتاج العلماء للإجابة عليه وهو "هل السلالات القادمة ستكون أشد فتكًا أم لا؟ حسبما ذكرت شبكة CNBC.

صرحت فإن كيركوف بأن منظمة الصحة العالمية سجلت حوالي 21 مليون حالة إصابة بمتحور أوميكرون في أسبوع فقط على مستوى العالم، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.

