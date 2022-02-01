عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر xترند.. هنا الزاهد تحتفل بجائزة أفضل ممثلة كوميدية.. نوال الزغبي توجه رسالة إلى جمهورها.. ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

شكرا على الدعم والحب.. هنا الزاهد تحتفل بجائزة أفضل ممثلة كوميدية

احتفلت الفنانة هنا الزاهد  بجائزة افضل ممثلة كوميدية ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت هنا الزاهد صورة جديدة و علقت قائلة : جايزة افضل ممثلة كوميدية سنة ٢٠٢١ دراما شكرا لكل حد صوت لي و شكرا على كل الدعم و الحب اللي بشوفوا منكوا دايما .
 

بالبيجامة.. إطلالة جذابة لـ ناهد السباعي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وتألقت ناهد السباعي بإطلالة جذابة بالبيجامة و علقت قائلة : استمتعت جدا بالحلقة مع شريف نور الدين في برنامج بالبيچامة  لينك الحلقة في bio.

وكانت قد طمأنت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

شاهد أحدث ظهور لـ وفاء عامر عبر إنستجرام

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت وفاء عامر بإطلالة جذابة مرتدية عباءة باللون الأسود  ،مما حازت على إعجاب متابعيها .

 

نوال الزغبي توجه رسالة إلى جمهورها عبر إنستجرام

وجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسالة إلى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و كتب نوال الزغبي : إذا أردت أن تستيقظ سعيدا في الصباح؛ فاعرف مع من ستتحدث ليلا.

 

اخبار هنا الزاهد اخبار ناهد السباعي الفنانة وفاء عامر اطلالات النجوم على السوشيال ميديا اخبار نوال الزغبى

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|سونى تستحوذ على شركة ألعاب الفيديو Bungie بمبلغ 3.6 مليار دولار.. ومراهق يساوم إيلون ماسك على مبلغ ضخم

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

تاريخ حافل من المواجهات بين مصر والكاميرون قبل صدام نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

اسمك وصورك.. بيانات تجمعها جوجل عنك يوميا احذفها فورا بهذه الطريقة

في عيد ميلاد شهيرة | قصة رؤية تسببت في اعتزالها الفن

امتيازات جديدة لأساتذة أكاديمية الفنون بعد تصديق السيسي على القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

اليوم.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي إلى دبي لتشجيع الأحمر في كأس العالم للأندية.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 فبراير بالقاهرة والمحافظات

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

أسود وعيونه حمرا.. شاهد مخلوق غريب يطارد صيادا في عرض البحر|فيديو

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

لحظة تسلق رجلين لمبنى شاهق لإنقاذ طفلة من حريق ضخم |فيديو

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ