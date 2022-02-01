خبر xترند.. هنا الزاهد تحتفل بجائزة أفضل ممثلة كوميدية.. نوال الزغبي توجه رسالة إلى جمهورها.. ناهد السباعي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شكرا على الدعم والحب.. هنا الزاهد تحتفل بجائزة أفضل ممثلة كوميدية

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بجائزة افضل ممثلة كوميدية ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت هنا الزاهد صورة جديدة و علقت قائلة : جايزة افضل ممثلة كوميدية سنة ٢٠٢١ دراما شكرا لكل حد صوت لي و شكرا على كل الدعم و الحب اللي بشوفوا منكوا دايما .



بالبيجامة.. إطلالة جذابة لـ ناهد السباعي عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وتألقت ناهد السباعي بإطلالة جذابة بالبيجامة و علقت قائلة : استمتعت جدا بالحلقة مع شريف نور الدين في برنامج بالبيچامة لينك الحلقة في bio.

وكانت قد طمأنت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

شاهد أحدث ظهور لـ وفاء عامر عبر إنستجرام

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت وفاء عامر بإطلالة جذابة مرتدية عباءة باللون الأسود ،مما حازت على إعجاب متابعيها .

نوال الزغبي توجه رسالة إلى جمهورها عبر إنستجرام

وجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسالة إلى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و كتب نوال الزغبي : إذا أردت أن تستيقظ سعيدا في الصباح؛ فاعرف مع من ستتحدث ليلا.