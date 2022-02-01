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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي توجه رسالة إلى جمهورها عبر إنستجرام

صدى البلد

وجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسالة إلى جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و كتب نوال الزغبي : إذا أردت أن تستيقظ سعيدا في الصباح؛ فاعرف مع من ستتحدث ليلا.

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ومن ناحية أخرى شوقت نوال الزغبى جمهورها لحفلها الغنائى، في الأردن، والمقرر إقامته يوم 11 فبراير المقبل، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يحبها جمهورها، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" خلينا نغني سوا قلبي على قلبوا و نقطة انتهى بالأردن بمناسبة عيد العشاق".

وسبق أن نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مقطع فيديو للفنانة نوال الزغبي أثناء وجودها في أحد البرامج، وهي تقول إنها تريد أن تمثل مع الفنان أحمد زاهر.

وعلق  أحمد زاهر علي الفيديو،: “شكرا للنجمة الكبيرة نوال الزغبي علي كلامها العظيم و رأيها فيا كلامك علي رأسي و شرف ليا اني امثل معاكي وهايحصل قريب اوي ان شاء الله انا اللي بموت فيكي يا نوال يا قمر”.

وردت نوال الزغبي في تعليق كاتبة: “انت حبيب قلبي ونجم النجوم كلهم”.

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