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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لـ وفاء عامر عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و تألقت وفاء عامر بإطلالة جذابة مرتدية عباءة باللون الأسود  ،مما حازت على إعجاب متابعيها .

الخميس.. وفاء عامر تبدأ تصوير مسلسل بيت الشدة بالإنتاج الإعلامي| خاص

بالفرو.. وفاء عامر تستعرض جمالها بإطلالة شتوية أنيقة

وتخوض الفنانة وفاء عامر المارثون الرمضانى2022 بمسلسل “بيت الشدة”.

وعلم صدى البلد ، من مصادر خاصة أن الفنانة وفاء عامر ستبدأ تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل “الخميس المقبل” بمدينة الإنتاج الإعلامى.

 

مسلسل “بيت الشدة” من بطولة وفاء عامر ، نهال عنبر وعبير صبرى واحمد عبد العزيز وإيهاب فهمى ومن إخراج وسام المدنى وتأليف ناجى عبد الله وانتاج تامر الدسوقى .

 

ويعد مسلسل “بيت الشدة” عودة لوفاء عامر للبطولة حيث كان مسلسل "كاريوكا"  الذى عرض فى رمضان 2012 آخر بطولات وفاء عامر الدرامية المطلقة .

 

وشاركت وفاء عامر، فى دراما رمضان الماضى بمسلسل “لحم غزال”بطولة غادة عبد الرازق و شريف سلامة ومى سليم تأليف إياد إبراهيم إخراج محمد أسامة.

 

كانت وفاء عامر قد قامت  مؤخرا ببطولة حكاية "ان كبر ابنك" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"تأليف حسن صالح وهيبتا ونور حمدى اخراج معتز حسام وشارك فى البطولة ناصر سيف و حنان يوسف .

 

مسلسل راجعين يا هوا
ومن ناحية اخرى تشارك الفنانة وفاء عامر فى مسلسل “راجعين يا هوا ” بطولة الفنان خالد النبوى ونور اللبنانية.

 

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، سلمى أبو ضيف، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

 

أعمال وفاء عامر النجمة وفاء عامر اطلالات وفاء عامر زوج وفاء عامر

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