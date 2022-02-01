شكرا على الدعم والحب.. هنا الزاهد تحتفل بجائزة أفضل ممثلة كوميدية

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بجائزة افضل ممثلة كوميدية ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت هنا الزاهد صورة جديدة و علقت قائلة : جايزة افضل ممثلة كوميدية سنة ٢٠٢١ دراما شكرا لكل حد صوت لي و شكرا على كل الدعم و الحب اللي بشوفوا منكوا دايما .



وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد تعافيها من فيروس كورونا من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وكتبت هنا الزاهد: "الحمد لله سلبي کورونا ومبسوطة جدا بردود افعالكوا على مسلسل "أنا وهي" و المشاهدات العالية على المسلسل.".

وأضافت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية “هند” شكرا لكل الناس اللي كلمتني بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى".