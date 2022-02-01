صحفي بالأهرام يوضح ملامح اهتمام الدولة المصرية بقطاع " الاتصالات " | فيديو

قال الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام " محمد حمادة " ، إن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بعملية " الرقمنة " ، مشيرا إلى أن قطاع " الاتصالات " من القطاعات الضرورية والذي يعمل فيه عدد كبير من العاملين ، والكوادر البشرية .

وأوضح الكاتب الصحفي محمد حمادة ، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن الدولة تركز اهتمامها على الاستثمار في الكوادر البشرية ، من خلال التدريب ، وفتح مجالات وفرص عمل جديدة في مجال " الاتصالات ، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتجه للتصنيع المحلي في مجال " الإتصالات " .

وتابع " حمادة " ، أن هناك حرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير ملف " الاتصالات " ؛ للاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية .

وتناولت الصحف المصرية- الصادرة صباح اليوم الثلاثاء- العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي، حيث وأبرزت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية توجيه الرئيس بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلا عن دوره المهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

