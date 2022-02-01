عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. محطة لتحلية مياه البحر في أكادير

المغرب
المغرب

أعلن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة عن شروع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها في تزويد سكان أكادير بالمياه المحالة.

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية؛ فقد جاء إنجاز محطة تحلية مياه البحر في منطقة “الدويرة” تماشيا مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء للشرب ومياه السقي للفترة ما بين 2020-2027، الذي أطلقه الملك في يناير 2020، وهو برنامج يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

ويعد المشروع الأكبر من نوعه على مستوى منطقة المتوسط وأفريقيا بسعة تبلغ في مرحلة أولى 275 ألف متر مكعب في اليوم، منها 150 ألف متر مكعب في اليوم موجه للماء الشروب، وسيمكن أيضا من استفادة ما يناهز مليونا و600 ألف نسمة من الماء الشروب في أكادير الكبير، إلى جانب تطوير الاقتصاد الفلاحي وكل ما يتعلق بإشكالية الري، خاصة في سهل اشتوكة.

وستلبي المحطة، التي توظف معدات وتقنيات متطورة في الإنتاج والتوزيع، ضمنها تقنية التناضح العكسي، حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب، علاوة عن توفير كميات كبيرة من مياه سقي المزروعات ذات القيمة العالية بسهل اشتوكة، لتسد بذلك خصاصا كبيرا من الموارد المائية، وتساهم في الحفاظ على الفرشة المائية التي تعرف عجزا سنويا للمياه الجوفية يقدر بحوالي 90 مليون متر مكعب.

ويتم نقل المياه المحلاة انطلاقا من محطة تحلية المياه باشتوكة نحو شبكة التوزيع الخاصة بأكادير الكبير، التي تدبرها مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء أو مصالح الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير، مما سينهي معاناة ساكنة أكادير الكبير مع الانقطاعات المتكررة للماء الشروب، خاصة في فصل الصيف، في ظل استمرار فترات الجفاف وتضرر الفرشة المائية والانخفاض المهول في نسب ملء السدود بجهة سوس ماسة.

txt

المغرب: إيقاف عصابة تستعمل طائرات درون لنقل المخدرات

txt

المغرب.. إغلاق 159 مؤسسة تعليمية حكومية و14 أجنبية بسبب كورونا

المغرب تحلية مياه البحر إفريقيا التغيرات المناخية محطة تحلية

موضوعات متعلقة

المغرب.. تدشين مصنع لإنتاج لقاحات كورونا بحضور الملك محمد السادس

المغرب: رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية

ترشيحاتنا

بعد أن وصل مصر|عقار إيفوشيلد لعلاج كورونا ..مخصص لأفراد معينة

وزير الخارجية يناقش مع مسؤول بحركة فتح مستجدات الأوضاع بفلسطين

تحذير شديد بسبب كورونا|الصحة العالمية: خطر كبير ينتظر الملايين في الهواء والماء

ضوابط شركات التصكيك السيادي بالقانون الجديد.. تعرف عليها

بعد سنوات من الركود.. زيادة 3 أضعاف في مبيعات السيارات الكهربائية بأستراليا

كوبري المنيب فى ثوبه الجديد..«صدى البلد» يرصد أعمال التطوير وتوسعته 8 حارات (صور)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

بأسبقية الحجز.. كل ما تريد معرفته عن طرح وحدات الإسكان الجديدة

فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

تشييع جثامين 7 أشخاص بقرية ترسا فى القليوبية بعد اختناقهم بالغاز

هربا من الموت.. رجال الإطفاء بأمريكا يتوقفون عن إخماد حريق هائل في مصنع

سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي إلى دبي لتشجيع الأحمر في كأس العالم للأندية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

اسمك وصورك.. بيانات تجمعها جوجل عنك يوميا احذفها فورا بهذه الطريقة

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

فيديو

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ