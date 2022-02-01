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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات مرورية

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة ١٢ موظفا للتحقيق في البحيرة

حملات في البحيرة
حملات في البحيرة

أكد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة و مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

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حملات مرورية في البحيرة 

وفي السياق ، نفذت الوحدة  المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية .

وأسفرت الحملات عن إحالة ١٢ من العاملين  بقرى (فرنوى - الربدان - اوريون - لقانة )   للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

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