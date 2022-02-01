شقق الإسكان.. خطوات التقديم للحصول على الوحدات في «دار مصر» و«سكن» و«جنة»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أضخم طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطي الدخل، وفتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

ويشمل الطرح وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وينشر «صدى البلد» خطوات التقديم للحصول على الوحدات السكنية بالمشروعات الـ3 دار وسكن وجنة مصر

1- سداد جدية الحجز.

2- التقديم على الموقع الإلكتروني ( www.shmff.gov.eg )، ورفع الأوراق المطلوبة.

3-انتظار رسالة نصية بكود التفعيل.

4-الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام.

5-إرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب.