الإسكندرية تواصل الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوه وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

يأتي هذا فى ضوء إعلان انطلاق الموجة الــ ١٩ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لأستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعديات عليها وعلي والأراضى الزراعية والتصدي للبناء المخالف وحفظ حق الشعب.

أقرأ أيضًا:

إيقاف مدير مدرسة في الإسكندرية بعد اعتداء طالب على زميله بـ كتر

وفي هذا الصدد ، شن حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ عدد ٣ قرارات إزالة صادرة من الإدارة العامة لصرف النوبارية لتعديات علي المصرف العمومي بعد مدخل كوبري ابو الخير بأبيس تم خلالها إسترداد مساحة ١٨٠٠ م٢

وقام حي العامريه ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار وأعمدة خرسانية بدور أرضي بالعقار الكائن نجع كاتب، وكذا إيقاف أعمال بناء بالعقار الكائن بجوار مسجد البنا منطقة الناصرية القديمة والتحفظ على كمية من الأسمنت .

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة لايقاف اعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن إزالة حوائط أعلي عقار بشارع نور الاسلام ، وكذا إزالة حوائط بالدور الثاني عشر بعقار كائن بشارع عمر ابن عبد العزير في منطقة سيدي بشر بحري فضلا عن فك شدة خشبيه بشارع السوق خورشيد وكذا فك شدة أعمدة بالعقار الكائن عزبه ال٥٠٠ كما تم إزالة كشك صاج مخالف بشارع مصطفى كامل داخل قاعات الراس السوداء والتحفظ علي المعدات المستخدمة فى المخالفة بالاضافة الى إزالة حوائط ببدروم العقار الكائن رقم ٤٩٠ طريق الجيش

وقام حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالدور التاني عشر بالعقار الكائن ب ١٠٥ الغزالي - اللبان ، وبمحل بالعقار الكائن ٣٦ السيد محمد كريم وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة فى المخالفة

ونفذ حي العامرية أول برئاسة الاستاذ محمد عبد الله حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد ١٢ حالة بناء مخالف خلف البلوكات بمساكن توشكي كما تم ايقاف اعمال بناء مخالف المهد امام شركة الكهرباء بمرغم لأسوار والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة وكذا إيقاف أعمال تشطيب بمصنع خلف كهرباء مرغم فضلا عن إزالة بناء مخالف عبارة عن عدد ٢ غرفة وسور بشارع مصنع الزيت وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وواصل حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة تمكنت من ايقاف أعمال تركيب شبكه محمول مخالفه بدون ترخيص أعلي عمارات الترسانه بشارع المكس أمام نادي العبور بالقباري وتم التحفظ على مكونات الشبكة واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالف