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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف مدير مدرسة في الإسكندرية بعد اعتداء طالب على زميله بـ كتر

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إيقاف مدير مدرسة محمود عباس العتي الرسمية لغات بإدارة المنتزة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتها للنيابة الإدارية لخروجها على مقتضيات الواجب الوظيفي وتقصيرها في مهامها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول  في واقعة اعتداء طالب بالصف السادس الابتدائي على زميله بآلة حادة ( كتر ) وإصابته بجرح قطعي غائر في الرقبة  خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل امتحان مادة الرياضيات .

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وقرر المحافظ إلغاء امتحانات الطالب المعتدي على زميله وحرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 واحتساب عام الإلغاء عام رسوب ويتم احتسابه ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا  طبقا لأحكام القرار الوزاري ( 34 )    لعام 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه  ، وذلك لقيامه بعمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان والتعدي على زميله وإحداث إصابة في رقبته .

كان الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أحال الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، والاستماع إلى الأطراف المعنية وتوقيع الجزاء الرادع حيال المتخاذلين.

وأضاف «سعد»، أنه تم إعداد مذكرة رسمية شاملة لكل جوانب الواقعة، وعرضها على المحافظ، اللواء محمد الشريف، لتوقيع الجزاء المناسب، مشيراً إلى أن المذكرة شملت الجزاءين الإداري والجنائي بحق الأطراف المعنية، كما تم إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها في هذا الشأن ، مشيرًا  إلى أن الواقعة حدثت قبل بدء الامتحانات، وأن المديرية لم تترك الطفل المصاب، وتم نقله إلى مستشفى الطلبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء عملية تجميل، فضلًا عن المتابعة اللحظية من مدير الإدارة والمديرية مع والد الطفل المصاب لتقديم الدعم اللازم .

وأوضح مدير المديرية أنه سيتم عقد امتحان تكميلي للطالب المعتدى عليه لثبوت غيابه عن أداء الامتحان بعذر خارج عن إرادته في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية .

هذا ويهيب المحافظ ومدير المديرية بأبنائنا الطلاب تعزيز احترام زملائهم وأقرانهم داخل الحرم المدرسي وخارجه ، والبعد عن  العنف بشتى صوره وأشكاله ، واحترام آراء الآخرين وخلق بيئة أنسب للحوار ، والتحلي بالسمات التي من شأنها الارتقاء بالسلوك والتحلي بثقافة الاعتذار وقبول الآخر وتعلم السبل البديلة للعنف وتسوية الخلافات بمهارات حل النزاعات .

الاسكندرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول النيابة العامة الرياضيات امتحانات الدور الثاني محمود عباس

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