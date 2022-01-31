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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوداويون .. المحافظ يرد على مروجين لـ غرق الإسكندرية

شوارع الإسكندرية
شوارع الإسكندرية

وصف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، من أشاروا إلى أن الإسكندرية ستغرق بأنهم "سوداويين"، فهناك أيضًا علماء قللوا من تلك الآثار، لذا يجب عدم الاعتداد بكلام رئيس وزراء بريطانيا ، قائلاً: "مصر محمية من الله، ومش هيفرق معانا هما بيقولوا إيه".

وأكد أنه على موعد مع عمدة مارسيليا ومسئولي الأقاليم المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط؛ لمناقشة الأمر.

وخلال مؤتمر  "التغيرات المناخية وتأثيرها على الإسكندرية" وعن غرق الإسكندرية بمياه الأمطار كل عام، أشار "الشريف" إلى أن دمج شبكة الأمطار والصرف الصحي معًا تسببت في ذلك، خاصة وأن عملية الدمج كانت بدون دراسة.

لافتا إلى أن كمية الأمطار التي سقطت في أحد الأيام أكثر من 19 مليون متر مكعب، ورغم ذلك تعاملت المحافظة بأجهزتها المختلفة مع الأمر، وتم عقد عدة لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء عقب ذلك.

ولفت "الشريف"، إلى أن الدراسات التي تجرى مع كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية، والتنبؤات والخرائط والأقمار الصناعية، تؤكد أن الأمطار ستزيد كل عام، وستصل إلى 10 أضعاف ما نواجهه حاليًا، لكن المشاريع التي تجريها المحافظة الآن تهدف للتعامل مع مستجدات 50 عامًا مُقبلة، قائلا: "نخوض حربًا حتى نصل للنتيجة الحالية في التعامل مع النوات".

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى المناطق العشوائية والقرى التي وصفها بأنها تحت الأرض بمتر وتعيش أجواء قاسية، نعاني منها بسبب العشوائيات المستمرة منذ عشرات السنين، وزادت بعد عام 2011 لتقضي على البنية التحتية، قائلا: "هناك الكثير من المشروعات ستشهدها محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة".

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