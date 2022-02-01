هاني رمزي يشارك جمهوره بصورة له مع ياسر فرج.. ويعلق: عشيق المطربة نور

نشر الفنان هاني رمزي، صورة له مع الفنان ياسر فرج، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق هاني رمزي: “ فاكرين سعد الملحن عشيق المطربة نور؟ ”.

وقال الفنان هاني رمزي، إن الفنان الكبير شريف منير هو من رشحني لمسرحية “ألابندا”، مؤكدا أنه أصر على مشاركتي فيها.

وأضاف هاني رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “هنيدي شو”، عبر فضائية “المحور”، في البداية جلست مع المخرج خيري بشارة لمعرفة تفاصيل العرض، وعلمت طبيعة الدور الذي سأقوم بتأديته.

وتابع هاني رمزي، أنه بعد جلسة المخرج، شعرت أنني سأقوم بعمل “هاملت”، مؤكدا أنه تفاجئت بأنها مسرحية من أجل الفرح والانبساط.

خيري بشارة

وأشار الفنان هاني رمزي إلى أنه عندما اعتذر المخرج خيري بشارة عن استكمال المسرحية لظروف قهرية، وجاء المخرج سمير عصفور أدى دور مميز لإخراج العمل .