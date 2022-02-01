تدريبات علاجية لبيرسي تاو على هامش مران الأهلي بالإمارات

خاض بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات علاج طبيعي وتأهيل بشكل منفرد، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

وقام تاو بتنفيذ جانب من التدريبات العلاجية تحت إشراف الدكتور محمد وفائي إخصائي العلاج الطبيعي، ووفقا للبرنامج العلاجي المحدد من قبل طبيب الفريق.

وأدى تاو جانبًا من التدريبات البدنية الخفيفة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الخاص باللاعب.

ويعاني تاو من تمزق في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل حاليا على هامش معسكر الفريق في كأس العالم للأندية.



وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة ٣٠ دقيقة في فندق الإقامة بأبو ظبي.

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على شرح عدد من الجوانب الفنية للاعبين وعرض فيديوهات لفريق مونتيري المكسيكي، وذلك قبل التوجه إلى ملعب التدريب لخوض المران الأول للفريق في أبو ظبي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في الجيم بفندق الإقامة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا قبل المحاضرة، وذلك لتفادي حالة الإرهاق وضغط السفر والانتقالات قبل خوض المران مساء اليوم.

ويؤدي الأهلي مرانه الأول مساء اليوم في أبو ظبي في بداية استعدادات الفريق لكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن ينضم الثنائي مصطفى شوبير ومحمد مغربي لاعبا الفريق إلى معسكر الأهلي بالإمارات مساء اليوم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الثنائي خضع لمسحة طبية ثالثة في القاهرة، للاطمئنان على حالتهما، وجاءت نتيجتها سلبية.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويخوض الأهلي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل 5 فبراير الجاري أمام فريق مونتيري المكسيكي، في الدور التمهيدي للبطولة.