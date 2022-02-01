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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف عن السبب الرئيسي لإندلاع حرب بين روسيا والناتو

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يشكل تهديدًا لأمن أوروبا، لأنه يهيئ أرضية لصراع كبير بين موسكو وحلف الناتو.

وأشار بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إلى أن سياسة أوكرانيا تتضمن نية استعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014، ولا سيما من خلال "الوسائل العسكرية".

وأضاف بوتين أن أي عضوية محتملة في حلف شمال الأطلسي ستجعل أوكرانيا "مليئة بالأسلحة"، مع تزويد كييف بأحدث الأسلحة الهجومية.

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وحذر بوتين من أن مثل هذه التطورات قد تدفع كييف إلى المضي قدمًا في خطتها لبدء "عملية عسكرية" في شبه جزيرة القرم، مضيفًا أن موسكو ستكون ملزمة بالرد.

إلي ذلك، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، تحاول جر روسيا إلى صراع، مستخدمة أوكرانيا لتحقيق غايتها.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي عقب محاجثات مع رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان: "أوكرانيا ليست إلا مجرد أداة لاحتواء روسيا ومحاولات جرَها إلى نزاع مسلح".

وتابع بوتين أن "الولايات المتحدة تريد احتواء روسيا وتستخدم أوكرانيا لفعل ذلك".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تر في رد الغرب على مقترحات الضمانات الأمنية اعتبارا مناسبا لثلاثة مطالب رئيسية، بما فيها عدم توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتابع قائلا: "لم نر اعتبارا مناسبا لثلاثة مطالب رئيسية تتعلق بعدم السماح بتوسيع حلف الناتو، التخلي عن نشر منظومة أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية، وأيضا عودة البنية التحتية للحلف في أوروبا لما كانت عليه عام 1997".

الناتو روسيا الولايات المتحدة موسكو أوكرانيا فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم

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