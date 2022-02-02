القاتل الصامت.. ناجٍ من تسريب الغاز رفقة أسرته في المنيا يكشف مفاجأة

كشف أشرف نصرت، أحد الناجين رفقة أسرته بعد تسريب غاز من السخان في المنيا، تفاصيل النجاة من تسريب الغاز، وقال إنه فى أثناء دخول الشقة وجد نجله الصغير نائما على كرسي، وزوجته في حالة إغماء تام.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أنه اتصل بـ الإسعاف، وتم نقلهما إلى المستشفي.



ولفت إلى أن المستشفى قدم الإسعافات وظلا فى المستشفى لمدة 6 ساعات، والجميع لم يكتشف أن السبب فى ذلك تسريب غاز.



وأشار إلى أنهم عادوا للشقة وناموا وفى الصباح تعرضت أسرته لنفس الإغماء، كما شعر بـ صداع شديد، ولكن بعد الخروج من الشقة و الجلوس فى منزل والده استقرت حالة الجميع.



وتابع أنه اتصل بشركة الغاز، وبعد عمل قياس ضغط الغاز، تبين أن هناك قاتل صامت وهو غاز أول أكسيد الكربون.



ولفت إلى أن السخان فى المطبخ، و به هواية صغيرة و لذلك حدث هناك تجمع لغاز أكسيد الكربون.

