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رئيس التحرير
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الأوقاف: سيتم عمل اختبارات وقياس سلوك للأئمة المتقدمين للتأكد من تأهيلهم |فيديو

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أعلنت عن تواجد 1000 وظيفة إمام و خطيب و مدرس و 1000 عامل مسجد، موضحًا أن الوزارة وضع شروطا لاختيار المتقدمين.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن يكون المتقدم حاصلا على اقل تقدير جيد فى الـ 4 سنوات فى إحدى كليات الأزهر.


ولفت إلى أن هناك اختبارات و قياس سلوك، وأسئلة فى الفقه و أشياء موضوعة من الوزارة للدخول فى اختبار لجنة لاختيار الأفضل من المتقدمين، “سيتم عمل اختبارات للأئمة المتقدمين للتأكد من تأهيلهم” ذلك لتخريج شخصيات قادرة على الصعود للمنبر.


وأشار إلى أنه فى أول عامل يكون هناك تعاقد لمعرفة الكفاءة و المهارة، وسيكون هناك ضوابط للتقييم، وأنه فى حالة النجاح يتم عمل عقد لمدة عام آخر، وبعد العامين سيكون هناك إجراءات للتعيين. 


أعلنت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس و1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد، وذلك بنظام التعاقد على بوابة الوظائف الحكومية.

 


أولًا :  1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية :


- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا 
- مؤهل عال أزهري مناسب . 
- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) . 
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . 
- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . 
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) . 
- صورة المؤهل .
- صورة المؤهل الأعلى إن وجد .
- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .


ثانيًا : 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية :


- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .
- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) . 
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . 
- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . 
- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة . 
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .
- صورة المؤهل .


ويتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022 حتى 2/ 3/ 2022 مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.

وزارة الأوقاف الأوقاف خطيب

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