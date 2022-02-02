مخرج فيلم «حامل اللقب» يكشف سر اختيار دينا الشربيني: مش بتجري ورا الإفيه|فيديو

كشف هشام فتحي مخرج فيلم "حامل اللقب" أن رقصة الفيلم لم تكن ضمن السيناريو.. وفاجأته لميس الحديدي قائلة: أنت رقصت مع مراتك؟.

وعن سر اختياره للفنانة دينا الشربيني قال هشام فتحي: اشتغلنا مع بعض في "خلصانة بشياكة" وبحب شغلها في الكوميدي لأن إحساسها كويس مش بتعمل مجهود عشان تضحك الناس.. وهشام ماجد كدة برضو، ومش بيجروا ولا الإفيه والموقف هو اللي بيبني الموقف الكوميدي".

وأوضح هشام فتحي في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن فيلم "حامل اللقب" أول أفلامي لكني عملت مع المخرج خالد يوسف، وأخرجت أغنيتي "أنا ابن مصر" و"بشرة خير" وأخرجت برنامج "الفرنجة".

ولفت هشام فتحي إلى أن الأفلام التي عمل فيها كمساعد مخرج يعتبرها ضمن أعماله قائلاً: "حتى في الأفلام اللي كنت بساعد فيها كنت بعتبرها أفلامي ومبسوط بالفيلم الجديد ومستني رد فعل الجمهور".