البريد يعلن تطبيقاً جديداً للخدمات البريدية.. تعرف عليها |فيديو

سيطلق رسمياً 22 فبراير

قال إيهاب أبو بكر الصديق، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن هناك تطبيقا جديدا سيتم إطلاقه رسميًا فى 22-2-2022، موضحًا أن هذا التطبيق عبارة عن أن الموبايل مربوط بكارت يسمى يلا بالشراكة مع فيزا، و البريد المصري من خلال الربط يقوم بعمل خدمات كثيرة منها تحويل أموال و دفع أموال لـ الصيدليات و أى مكان شراء.



وأضاف أبو بكر الصديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذه الخدمة تعطى للعميل مميزات كثيرة أيضًا تحويل الأموال من كارت لـ مكان آخر بدون التحرك من المكان.



ولفت إلى أن ما يتم فى البريد المصري يعتبر تحولا كبيرا وجديدا و يتماشى مع الأشياء الجديدة، فالبريد يواكب النقلة النوعية فى شكل ومضمون الخدمات.

