هدى الإتربي تخطف الأنظار بجمالها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هدى الإتربي، صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هدي الاتربي في الصورة بإطلالة ساحرة وجريئة، حيث ارتدت جمبسوت مجسم باللون الرمادي، ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.