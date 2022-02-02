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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدى الإتربي تخطف الأنظار بجمالها في أحدث جلسة تصوير

هدى الاتربي
هدى الاتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي، صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هدي الاتربي في الصورة بإطلالة ساحرة وجريئة، حيث ارتدت جمبسوت مجسم باللون الرمادي، ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلي، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

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IMG_٢٠٢٢٠٢٠١_٢٢٠٣٣٨
الفنانة هدي الأتربي إطلالة ساحرة أحدث ظهور جامبسوت تخطف الانظار بجمالها احدث ظهور لها

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