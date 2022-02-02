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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي في رسالة لجمهوره: «لا تكونوا إمعه..»

احمد العوضي
احمد العوضي

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لـ جمهوره من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”. 


وكتبت العوضي قائلا: "‏لا تَكونوا إمَّعةً، تقولونَ: إن أحسنَ النَّاسُ أحسنَّا، وإن ظلموا ظلَمنا .. بل وَطًنوا  أنفسكم .. إن أحْسَنَ  الناس اليكم أحسنوت  وإن أساءوا  فلا تظلموا.. الفاروق عمر"


يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي شارك فيه  النجوم : ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.


مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

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أحمد العوضى رسالة لجمهورة الفاروق عمر اعمال احمد العوضى ونحب تاني ليه مسلسل اللي مالوش كبير

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