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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

«صافرة جاساما» تثير قلق المصريين.. تعرف على كوارث حكم مباراة مصر والكاميرون

صدى البلد

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021، إلى الحكم الجامبي بكاري جاساما.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر المقرر اقامتها غدا الخميس، في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

وتمتلك الجماهير المصرية ذكريات سيئة مع الحكم الجامبي بكاري جاساما، آخرها حرمان المنتخب الوطني من ركلة جزاء واضحة لـ أحمد سيد زيزو أمام نيجيريا في دور المجموعات من البطولة الحالية.

 

ويستعرض “صدى البلد” السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم لقاء مصر والكاميرون:

 

مباراة مصر ونيجيريا

فضائح لا تنتهي تتذكرها الجماهير المصرية، بمجرد سماع اسم بكاري جاساما، آخرها حرمان منتخب مصر من ركلة جزاء واضحة لـ أحمد سيد زيزو، أمام نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا الحالية، في وجود تقنية الـ "VAR".

وأكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي عقب المباراة:"  "زيزو تعرض للعرقلة بشكل واضح من لاعب نيجيريا داخل منطقة جزاء المنافس وبكاري جاساما افتقد الشجاعة وكان لابد أن يتم إبلاغ الحكم من تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء لأحمد سيد زيزو".

ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة لـ زيزو

 

الأهلي والوداد 2017:

تحامل جاساما على الأهلي أمام الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 باحتساب مخالفات وهمية للوداد، وحرمان الأهلي من العديد من الفرص المحققة بصافرته المتكررة ضد المارد الأحمر.

إشارة متعب الشهيرة لـ جاساما

الأهلي وصن داونز 2019:

في 2019 حرم جاساما الأهلي من هدف صحيح لـ جونيور أجايي أمام صن دوانز في إياب ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحامل على لاعبي الأهلي، بالإضافة إلى مساعدة الفريق الجنوب الإفريقي في إهدار الوقت، وتحجيم لاعبي الأهلي.

لقاء الأهلي وصن داونز

كارثة في لقاء الترجي والوداد:

في نفس العام ارتكتب جاساما فضيحة جديدة بإلغاء هدف صحيح لفريق الوداد في شباك الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتبين بعد ذلك أن تقنية الفيديو معطلة.

المباراة تحولت إلى فوضى عارمة بسبب رفض جاساما احتساب هدف الوداد الصحيح، ونزل أحمد أحمد رئيس الكاف وقتها إلى أرضية الملعب لتهدئة الأمور، ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة بسبب ظلم الحكم الجامبي، ليطلق جاساما صافرة اللقاء بتتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا 2019.
 

لقاء الوداد والترجي

 

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