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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأكل البيتزا.. لاميتا فرنجية تظهر بإطلالة جذابة| صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من أحدث ظهور لها.


وظهرت لاميتا فرنجية فى احدى الاماكن العامة بإطلالة جذابة وهي تأكل "البيتزا"، حيث ارتدت جاكت باللون الوردي وبنطال جينز، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة متناسقة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

وعلقت علي الصورة قائلة "عندما اتوق اعرف اين تجدني" وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.


وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

 

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إطلالة جذابة لاميتا فرنجية تأكل البيتزا الفنانة اللبنانية الأماكن العامة موقع تبادل الصور والفيديوهات

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