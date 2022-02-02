السلطات العراقية تنفي تعرض مطار بغداد لقصف صاروخي



نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، تعرض مطار بغداد لقصف صاروخي، بحسب الإعلام الرسمي.

ووفقا لـ "الرابعة تي في" العراقية، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، إن "الانباء المتداولة عن تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي عارية عن الصحة".

ودعا قائد العمليات، وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في وقت سابق مناليوم الأربعاء، بتعرض مطار بغداد إلى هجوم صاروخي جديد، دون الإشارة إلى تسجيل إصابات أو خسائر.

وقال المصدر في حديث لـ "ناس" ، أنّ "مطار بغداد تعرض إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا في حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم".

وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أنّ صافرات الإنذار دوّت طويلاً إثر ذلك في المطار"، مبيناً أنّ "المعلومات المتوفرة لم تشر حتى الآن إلى سقوط الصواريخ أو صدها".

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء ، التوصل إلى عدد من منفذي الهجوم الأخير، متوعداً باعتقالهم جميعاً ومحاسبتهم.

وقال الكاظمي في حديث خلال جلسة الحكومة، إنّ "أي جهة لن تستطيع حماية المنفذين أو تهريبهم".

وتعرض مطار بغداد، نهاية الشهر الماضي، إلى هجوم صاروخي كبير، تسبب بأضرار في طائرتين على المدرج.

