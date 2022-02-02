عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات العراقية تنفي تعرض مطار بغداد لقصف صاروخي

مطار بغداد
مطار بغداد


نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، تعرض مطار بغداد لقصف صاروخي، بحسب الإعلام الرسمي.

ووفقا لـ "الرابعة تي في" العراقية، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم،  إن "الانباء المتداولة عن تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي عارية عن الصحة".

ودعا قائد العمليات، وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية".

العراق.. الهجوم على مطار بغداد بـ 6 صواريخ كاتيوشا

العراق يدين القصف التركي في سنجار ومخمور ويطلب الالتزام بحسن الجوار

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد، في وقت سابق مناليوم الأربعاء، بتعرض مطار بغداد إلى هجوم صاروخي جديد، دون الإشارة إلى تسجيل إصابات أو خسائر.  

وقال المصدر في حديث لـ "ناس" ، أنّ "مطار بغداد تعرض إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا في حدود الساعة الخامسة من فجر اليوم".  

وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، أنّ صافرات الإنذار دوّت طويلاً إثر ذلك في المطار"، مبيناً أنّ "المعلومات المتوفرة لم تشر حتى الآن إلى سقوط الصواريخ أو صدها".  

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء ، التوصل إلى عدد من منفذي الهجوم الأخير، متوعداً باعتقالهم جميعاً ومحاسبتهم.  

وقال الكاظمي في حديث خلال جلسة الحكومة، إنّ "أي جهة لن تستطيع حماية المنفذين أو تهريبهم".

وتعرض مطار بغداد، نهاية الشهر الماضي، إلى هجوم صاروخي كبير، تسبب بأضرار في طائرتين على المدرج.  
 

العراق مطار بغداد اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن قصف صاروخي لمطار بغداد

موضوعات متعلقة

سوريا.. طائرات أمريكية تنفذ عملية إنزال جوي واسعة بريف دير الزور

قصف بالقرب من القاعدة الروسية|لماذا تستمر إسرائيل باستهداف سوريا على مدار 11 عاما؟

النشرة الدينية..هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة..3 عواقب على من يتتبع عورات الناس

دعاء بعد المغرب .. أدعية مستحبة لراحة البال والقلب

يوم حافل للشرطة العراقية.. فض مظاهرات والقبض على مجرمين |تفاصيل

دعاء الصباح مكتوب وقصير .. يريح بالك ويشرح صدرك

صحف الإمارات: السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 قيادات حوثية على قائمة العقوبات.. أزمات لبنان أمام طريق مسدود.. بريطانيا ترسل عسكريين إلى بولندا مع تصاعد أزمة المهاجرين

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

ترشيحاتنا

محمد الملاح المحلل الشرعي يواجه المشدد وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة ترويج الشائعات

خياطة الأرضية.. مونديال أندية استثنائي بتقنية جديدة في ملاعب أبوظبي

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن موعد آخر للتقلبات الجوية

مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات.. التعليم ترد

وزيرة الهجرة: أكثر من 40 ألف وثيقة تأمين على المصريين في الخارج خلال شهر

بنمو 19%.. مصر تصدر صناعات غذائية بـ 4.1 مليار دولار خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

لتجنب عقوبات قانون قيصر.. قرار أمريكي بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان خلال أيام

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

رد فعل اتحاد الكرة على عقوبات الـ كاف ضد منتخب مصر.. حازم إمام يكشفها

إبراهيم سعيد ‏للإعلاميين واللاعبين: ياريت تبقوا تسألوا وتطمنوا على ‏النجم عمرو زكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غياب إياد نصار وغادة عادل عن العرض الخاص لفيلم 11:11.. صور

نذر نفسه وماله لخدمة مرضى السرطان.. كيف ودع أهالي السيدة زينب عم ظاظا الجزار؟

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

فيديو

جاهزة للتسليم الفوري.. تفاصيل وحدات جديدة لمتوسطي الدخل

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ