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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبيرة أبراج توضح مميزات تاريخ 2-2-2022 في علم الفلك: «فيه بركة وعاطفة ويدعو للتفاؤل»|فيديو

علم الأرقام
علم الأرقام

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إن رقم 2 فى علم الأرقام هو رقم القمر، معقبة: "اللي بيتولدوا فى يوم 2 عموما أو من يحمل رقم القمر يكون لديهم دائمًا روح عاطفية وحساسين جدًا ومتقلبين المزاج".

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هذا الرقم يشيع حالة من العاطفة والتعاطف بين الناس والحب، قائلة: "تاريخ 2 /2 /2022 تاريخ حلو فى علم الأبراج عمومًا لأنه بيحمل الرقم 2.. كما أنه دلالة على الحب والعاطفة".

وتابعت أن هذا التاريخ أتي مع وضع فلكي هائل وهو أنه مع ولادة هلال شهر رجب، حيث إنه فى علم الفلك الهلال هو وقت يكون فيه بركة ونمو لكل شيء، مضيفة: "لو فيه خطوبة أو زواج فدا بيكون فيه بركة.. حتي قص الشعر هيطول مع بداية الشهر العربي.. ودا بالفعل فى الفلك كلام مضبوط".

وأشار: "الجميل فى اليوم دا برضو أن هناك حالة من التناغم بين كوكب الحب وكوكب التغيير.. وهذا ينشر طاقة حب وميل للرومانسية ودا بيقلل كتير من الانفعالات السلبية".

علم الأرقام رقم القمر تاريخ 2 2 2022 علم الابراج عبير فؤاد

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