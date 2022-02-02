"برا المنهج" ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان المركز الكاثوليكي

أعلن مهرجان المركز الكاثوليكي عن اختيار فيلم برا المنهج للمنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان المقرر إقامة دورته الـ٧٠ من ٢٠ - ٢٧ مايو المقبل.

وعلى جانب اخر اختير فيلم برا المنهج للمخرج عمرو سلامة ضمن أحسن ٧ أفلام تم عرضها في ٢٠٢١، وذلك في الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم والذي يقام ضمن فعاليات الدورة ال٤٧ وال ٤٨من مهرجان جمعية الفيلم السنوي.

وتسلم برا المنهج شهادة أحسن فيلم في حفل أقيم في مركز سينما الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية يوم السبت ٢٩ يناير، على أن يقام عرض للجمهور يوم الاثنين المقبل ٣١ يناير يليه ندوة مع صناع الفيلم.

كان العرض العالمي الأول للفيلم قد أقيم في الحفل الختامي للدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي (6 - 15 ديسمبر ٢٠٢١)، والمقامة في مدينة جدة التاريخية.

برا المنهج دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة النجم ماجد الكدواني بالاشتراك مع النجمة روبي والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر. مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج Lagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) وتوزيع داخلي دولار فيلم والتوزيع بدول الخليج أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.