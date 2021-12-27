بشخصية حنفي .. أحمد خالد صالح يشارك كواليس فيلم برا المنهج

أحمد خالد صالح يشارك كواليس فيلم"برا المنهج"

شارك الفنان أحمد خالد صالح، جمهوره بكواليس فيلم "برا المنهج"، ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب صالح ، من خلال الصور معلقا: "حنفي قلب الأسد من فيلم "برة المنهج" ليا الشرف والسعادة اني جزء منه مع اساتذة اتعلمت منهم واتبسط اني كنت جزء من التجربة دي معاهم، الفيلم في جميع دور العرض، واتمني انكم تتبسطوا بيه".



وفي نفس السياق، لفت مدير التصوير أحمد بشاري (شيكو) الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم برا المنهج، وهي ليست المرة الأولى حيث شهد العرض العالمي للفيلم في الدورة الأولى في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية إشادة الحضور بالصورة السينمائية المميزة للفيلم بجانب التواجد المميز في مهرجان الجونة بفيلم قمر 14 والذي حصدت صورته السينمائية إشادة من الجمهور.

الفيلم، بدأ عرضه في دور السينما منذ 15 ديسمبر بعد عرضه العالمي كفيلم حفل ختام مهرجان البحر الأحمر يوم 13 ديسمبر، تدور أحداثه طفل يتيم يحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم.

تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات وهو من بطولة النجم ماجد الكدواني بالاشتراك مع النجمة روبي والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر. وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.