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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لشخص لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس متهم بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بالسيدة زينب .

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى وعضوية المستشارين احمد هارون وهيثم الطنطاوى .

وأسند  أمرإحالة المتهم واخرين سبق الحكم عليهم الى محكمة الجنايات ان المتهمين جميعا وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى شهادات تقليد اعتقال المدعو قرشي سعد، منسوب صدورها لمكتب التظلم من اوامر الاعتقال بمكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقوا معه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها هذة الجهة وساعدوه بان امدوه بالبيانات المراد اثباتها فقام المجهول بتدوينها فاثبت بها اعتقال سالف الذكر عن فترات خلافا للحقيقة وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين باصدارها وتنفيذها بالجهة سالفة البيان ومهرها ببصمة اختام مقلده عزاها زورا الى تلك الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

تقليد الخاتم وتزوير التوقيع

كما ان المتهمين قلدوا وزورا بواسطة غيرهم خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب التظلم من اوامر الاعتقال بمكتب النائب العام ووزارة العدل وكذا توقيعات موظفى الجهة سالفة البيان واستعمالها مع العلم بتقليد الخاتم وتزوير التوقيع بان ذيل امضائهم ومهرها ببصمة خاتم لتلك الجهة على المحررات المزورة موضوع الاتهام.

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