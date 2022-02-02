بسبب أوكرانيا.. أمريكا تستعد لصد هجمات روسية إلكترونية

كشفت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أن البيت الأبيض أرسل أمس الثلاثاء، مسؤولي ”الأمن السيبراني“ إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، في ما وصفه بـ“مهمة لإعداد الحلفاء لردع، وربما تعطيل، الهجمات الإلكترونية الروسية على أوكرانيا“، والاستعداد لاحتمال أن تؤدي العقوبات على موسكو إلى موجة من الهجمات الإلكترونية الانتقامية على أوروبا والولايات المتحدة“.

ورأت الصحيفة ، أن زيارة مسؤولة ”الأمن السيبراني“، آن نويبرغر، نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الرقمية والناشئة، تؤكد تقييمات المخابرات الأمريكية الأخيرة التي أفادت بأن ”غزو أوكرانيا سوف يسبقه هجمات إلكترونية مكثفة على المرافق الحكومية في أوكرانيا والوزارات“.



ونقلت عن بيان للبيت الأبيض، أعلن فيه وصول، نيوبرغر، إلى مقر ”الناتو“، قائلا ”لقد حذرنا منذ أسابيع بل منذ أشهر، من أن الهجمات الإلكترونية قد تكون جزءًا من جهد روسي واسع النطاق لزعزعة استقرار أوكرانيا“.

وأضاف البيان، أن المسؤولة الأمريكية ستغادر بروكسل – مقر حلف الناتو- بعد عقدها مناقشات مع ”مجلس شمال الأطلسي“، وهي الهيئة السياسية الرئيسة للحلف، وتتوجه إلي بولندا، حيث ستلتقي بمسؤولين عن الدفاع الإلكتروني في منطقة البلطيق.

وأشارت ”نيويورك تايمز“، إلى أن الإدارة الأمريكية، كانت أرسلت ”سرا“ فرقًا إلى أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة للمساعدة في تعزيز دفاعات البلاد.

وذكرت أنه ”من المقرر أن تجري أوكرانيا بعض التجارب المخطط لها منذ فترة طويلة في الأسابيع المقبلة والتي تنطوي على قطع الاتصال بشبكات الإمداد الكهربائي الروسية والربط بشبكات الطاقة الأوروبية الأخرى، لكن هذا الجهد أولي، حيث يشك المسؤولون الأمريكيون في قدرته علي الصمود ضد أي مواجهة قريبة المدى مع روسيا“.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن رحلة نويبرغر ستركز إلى حد كبير على كيفية تنسيق رد ”الناتو“ في حالة مهاجمة روسيا مرة أخرى لأجزاء من شبكة الكهرباء في أوكرانيا أو تعطيل الاتصالات.