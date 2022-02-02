معيط: مصر دخلت مؤشر جي بي مورجان بتصويت 90 % من المستثمرين حول العالم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر دخلت مرة أخرى إلى مؤشر جيبي مورجان للسندات الحكومية، رجوعا للوضع التي كانت به مصر قبل عام 2011، مشيرا إلى أن اليوم عادت مصر مرة أخرى بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم.

وأضاف "معيط"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "شهدنا بعد دخول مصر لهذا المؤشر أن هناك استثمارات بدأت بالعودة مرة أخرى.. خاصة بالاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري.. وهذا الخبر كان إيجابيا".

وتابع أن مصر أيضا دخلت بالمؤشر الخاص بالحوكمة والبيئة، وكانت النتيجة أن مصر أصدرت سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، تثبت للعالم أن مشروعاتها ستكون متوافقة مع التغيرات المناخية وتخفيض الانباعاثات.