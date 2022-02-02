وزيرة التضامن تشارك صناع الخير وبنك القاهرة احتفالية إعادة إعمار «المنصورية» بأسوان.. غدًا

تشهد الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي غداً الخميس وفي إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة احتفالية تسليم مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة لعدد 40 من المنازل بعد إعادة أعمارها وتسليم 30 من المشروعات التنموية للأهالي بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان أحد أشد قرى المحافظة احتياجاً.

يرافق وزيرة التضامن فى زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة ابو زيد نائب محافظ أسوان ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

وتتفقد وزيرة التضامن ومرافقوها خلال الزيارة المنازل التى تم إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها وتفقد المشروعات التنموية وتسليمها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد ومتور، كما تشهد إعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية إطلاق مشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة وتتفقد السيدة الوزيرة القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها على هامش الاحتفالية.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية أن المؤسسة وبنك القاهرة إختار قرية المنصورية لإعادة إعمار المنازل المتهالكة بها وتطويرها كونها واحدة من أشد قرى أسوان إحتياجاً وتم البدء بأعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة لكون القرية من القرى التى تتعرض لموجات السيول وتتاثر المنازل بشدة وإن صناع الخير وبنك القاهرة نجحاً فى آعادة إعمار 40 منزل متهالك.

وأكد زمزم أن المؤسسة وبنك القاهرة قاما بتزويد 30 من عوائل الأسر الأشد احتياجا مشروعات مراكب صيد وتم إختيار مشروع مراكب الصيد لكى يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الإقتصادى الأكثر إنتشاراً داخل القرية وكون القرية مشاطئة لنهر النيل وتم عمل ثلاجة لحفظ الأسماك التى يصطادها الصيادين بمراكبهم حتى يتثنى لهم تسويق ما يقومون بصيده بالشكل الأفضل وبما يعود عليهم بأفضل عائد ويضمن نجاح مشروعهم.

وأشار زمزم إلي أن صناع الخير سوف تطلق خلال الإحتفالية غداً مشروعها التنموى الجديد "إحياء الحرف التراثية لأهالي النوبة" الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات أشتهرت النوبة بها وكادت أن تنقرض وتدريب الحرفيين على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل كما يستهدف المشروع ايضاً العمل على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محلياً ودولياً.

من جانبه أكد المصرفى طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة على أن البنك ومن خلال مسئوليته المجتمعية حريص على الشراكة مع كبريات المؤسسات الأهلية الجادة من أجل تقديم خدمات نوعية تمثل إحتياج حقيقى للمستفيدين بها وتتوجه لأكثر الشرائح إستحقاقاً على مستوى الجمهورية ، وأن الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى إعادة إعمار وتنمية وتطوير المنازل المتهالكة بقرية المنصورية وتسليم مشروعات تنموية وتقديم خدمات طبية للأهالي يأتى مواكباً لتوجهات الدولة المصرية بضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى لأنشطة المجتمع المدنى فى تطوير وتنمية القرى الأشد إحتياج تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.