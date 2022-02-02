رمضان عبد المعز: المجتمع الآن إذا أخطأ أحد سيقومون بتعليق المشنقة له

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن المجتمع الآن، إذا أخطأ أحد فيه سيقومون بتعليق المشنقة له، لو ذل لسانه فى تصريح دون أن يقصد ستجد الكثير من الانتقادات التى وجهت له، قائلا "جل من لا يخطئ، وكل بنى أدم خطاء"







وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" اليوم الإثنين، والذى يذاع على فضائية dmc،من صفات النفاق ان يشمت الشخص فى الناس من حوله، حيث هناك ناس فى المجتمع عندما تجد أن هناك شخص نجح يقولون "هو عمل أيه يعنى اكتشف الذرة"، قائلا "طيب با أخى مش قادر تقول كلمة حلوة ربنا ينجحه أو ربنا يسعده أو ما شاء الله عليه.

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، إلى أنه هو نفسه من الممكن أن يخطئ فى أي وقت، قائلا "لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، فالبنى أدم خطاء على وزن فعال أي كثير الخطأ، فيجب ألا نقف لكل من يخطئ على الواحدة"، ولكن "المنافقين هم من يقفون على الواحدة.



كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض، مشيراً إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جندي على وجه الكرة الأرضية.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم : سيدنا علي سئل عن أقوى خلق الله فقال الحديد، ثم وجد الحديد تصهره النار، ثم النار تطفئ النار.. إلخ".

واستدل بما هو مأثور: “إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود”، حيث يقول الله تبارك وتعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه" كررها 100 مرة، وكن على يقين بها.

وتابع: "ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، موضحاً أن هناك خطوات تجعلك على طمئنة من الغد وردت في القرآن والسنة، منها أن الله هو الرزاق، وأنه هو من بيده الرحمة ولا يمكن لأحد أن يمسكها عنك إن قدرت".



